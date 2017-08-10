Снижены ставки для стоянки судов служебно-вспомогательного флота в порту Мурманск

Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» уведомляет, что с 30 июня 2017 года установлен коэффициент 0,25 к тарифам на услуги по предоставлению Мурманским филиалом пирса дальних линий для безопасной стоянки судов служебно-вспомогательного флота.

Более подробно с информацией о тарифах на услуги Мурманского филиала по предоставлению в морском порту Мурманск причалов для безопасной стоянки судов можно ознакомиться на официальном сайте организации.