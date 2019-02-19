Снизились цены на треску на 2,7% - Росрыболовство

По данным мониторинга цен Росрыболовства, с 11 по 17 февраля текущего года наблюдалось небольшое снижение оптовых цен на треску в регионах промысла и укрепление цен на минтай.

На Северо-Западе страны в связи с поступлением рыбы свежего вылова на рынок снизились цены на треску на 2,7%, до 287 рублей за килограмм. Цена на пикшу осталась на уровне прошлой недели – 205 рублей за килограмм, оптовые цены на атлантическую сельдь снизились на 2,5%, до 78 рублей за килограмм.

Средний уровень потребительских цен на мороженую неразделанную рыбу в период с 5 по 11 февраля увеличился на 0,4%.