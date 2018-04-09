Сноубордист из Санкт-Петербурга погиб в Хибинах, упав с высоты 400 метров

Это произошло 8 апреля под Кировском на необорудованном склоне в Хибинах. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Мурманской области.

Как выяснили следователи, 41-летний мужчина приехал в Кировск вместе со своим знакомым. В день происшествия они отправились на южный склон горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр». Они поднялись вверх на подъёмнике, а затем отправились на необорудованный склон. Потом сноубордисты потеряли друг друга в тумане. Один из них выехал на сноуборде на край обрыва и сорвался вниз.

- Он упал с высоты 400 метров, получил смертельные травмы и погиб на месте, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области Ксения Кошелюк. - Второй сноубордист, который находился на горе и был встревожен отсутствием своего товарища, позвонил своему знакомому, который в этот момент находился на оборудованном склоне возле подъёмника, и попросил вызвать спасателей, так как связь на горе была плохая.

Спасатели обнаружили труп сноубордиста у подножия горы Айкуайвенчорр. Проводится проверка.