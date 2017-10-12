Снова тучи, снова дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается местами дождь, температура воздуха ночью от 0 до +4°, ночью 13 октября местами до -2°, днём +2+6°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер восточный слабый. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +1+6°.