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Мурманская область. Арктика03.04.18 09:33

Со 2 апреля по 18 мая «Поезд здоровья» посетит около 30 населенных пунктов Мурманской области

Проект «Поезд здоровья» реализуется министерством здравоохранения Мурманской области с 2014 года с целью повышения доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона. «Поезд» работает в весенний и осенний периоды во всех районах Мурманской области. В 2017 году 7746 человек получили консультативную медицинскую помощь в рамках проекта «Поезд здоровья».

2 апреля 2018 года «Поезд здоровья» возобновил свою работу в регионе. В состав «Поезда здоровья» входят несколько единиц передвижного медицинского оборудования: мобильный медицинский комплекс, передвижной фельдшерско-акушерский пункт, рентгенодиагностический комплекс, а также передвижные пункты Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи и Мурманской областной станции переливания крови.

В работе «поезда» участвуют и проводят медицинские осмотры населения специалисты Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, Мурманской детской клинической больницы, областного онкологического диспансера, Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, Мурманской объединенной медсанчасти «Севрыба», в том числе главные внештатные специалисты министерства здравоохранения региона.

Жителям отдаленных населенных пунктов будет проведено обследование по программе диспансеризации взрослого населения, лабораторные исследования, ЭКГ, УЗИ-обследования, осмотр терапевта, акушера-гинеколога, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога и других специалистов в соответствии с потребностью населенного пункта.

Кроме того, Мурманская областная станция переливания крови проведет в отдаленных населенных пунктах «Дни донора».

Со 2 апреля по 18 мая «Поезд» посетит около 30 населенных пунктов ЗАТО г. Североморск, Терского, Кандалакшского, Кольского, Апатитско-Кировского, Ковдорского, Ловозерского, Оленегорского и Печенгского районов: 

п. Молочный - 2 апреля; п. Кильдинстрой - 3 апреля;  п. Зверосовхоз - 4 апреля; п. Междуречье (Минькино, Белокаменка) - 5 апреля; п. Мишуково - 6 апреля; с. Тулома - 9 апреля; п. Причальный - 10 апреля; пгт. Верхнетуломский - 11 апреля; пгт. Ревда - 12 апреля; с. Ловозеро - 13 апреля; пгт. Умба - 16-18 апреля; п. Зеленоборский - 19 апреля; п. Титан - 23 апреля; п. Коашва - 24 апреля; с. Алакуртти - 25-26 апреля; с. Зареченск - 27 апреля; п. Енский - 27 апреля; Ковдор - 28 апреля; м-н Росляково - 30 апреля; м-н Росляково - 3-4 мая; г. Мончегорск - 7 мая; п. Сафоново - 7 мая; п. Североморск-3 - 8 мая; п. Высокий - 10 мая; г. Оленегорск - 11 мая; п. Спутник - 14 мая; п. Печенга - 15 мая; п. Корзуново - 16 мая; г. Заполярный - 17 мая и п. Никель - 18 мая.

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