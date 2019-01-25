Со счётом 3:2 финальный свисток арбитра зафиксировал победу хоккеистов «Мурмана» над сыктывкарским «Строителем»Уникальный шоу-конкурс «Бешеная пила» пройдёт в Кировске 27 января
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Мурманская область. Арктика25.01.19 11:13

Со счётом 3:2 финальный свисток арбитра зафиксировал победу хоккеистов «Мурмана» над сыктывкарским «Строителем»

После длительного турне по стране «Мурман» снова предстал перед своими болельщиками. В первом матче домашней серии игр он принимал на своей ледовой арене «Строителя» из Сыктывкара.

В нынешнем сезоне команды уже выходили на лёд друг против друга. В сентябре в Ульяновске на розыгрыше Кубка России по хоккею с мячом жёлто-чёрные уступили сыктывкарцам со счетом 4:5. Нынешняя встреча чемпионата страны в суперлиге проходила в непростых погодных условиях. Из-за снегопада мяч утопал в белой массе, поэтому соперникам часто приходилось использовать верховые передачи. Все это сказалось на динамике поединка.

Поначалу инициативой владели гости. На 10-й минуте они распечатали ворота хозяев. Однако северянам удалось переломить ход матча. Роман Никитенко вскоре сделал счет равным – 1:1. Затем Эдуард Кондратьев, которому во время розыгрыша углового с правого фланга ассистировал Евгений Щеглов, точным ударом вывел жёлто-чёрных вперёд – 2:1. Сыктывкарцы имели возможность восстановить равновесие, но вратарь мурманчан Максим Янов доблестно отразил пенальти. До перерыва результат на табло не изменился.

Вторая половина встречи проходила в обоюдоострых атаках. Хоккеисты из столицы республики Коми смогли сравнять счёт – 2:2. Мурманчане приложили максимум усилий, чтобы порадовать зрителей. На 71-й минуте они разыграли угловой. После серии отскоков под аплодисменты болельщиков гол забил Пономарёв. Это вынудило гостей взять тайм-аут. После паузы они устремились на штурм ворот хозяев. Однако северянам удалось отбить их атаки. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу нашей команды – 3:2.

Таким образом, подопечные Сергея Чернецкого, взяв 3 очка, по-прежнему занимают двенадцатую позицию в турнирной таблице. 6 февраля на стадионе «Строитель» они будут принимать нижегородский «Старт». Начало матча в 18.30.

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