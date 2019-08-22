В настоящее время в медицинские организации области поступила вакцина для вакцинации взрослого населения против сезонного гриппа. В эпидсезон 2019-2020 года в Мурманской области планируется привить против гриппа 317122 человека.

Со следующей недели прививку против сезонного гриппа взрослым можно будет сделать в поликлиниках по месту жительства. В ближайшее время ожидается поступление вакцины для вакцинации беременных и детей.

С приближением осени, массовым возвращением из отпусков наступает сезон роста заболеваемости гриппом. Вирус гриппа пока ещё не начал циркулировать, его появление по стране ожидают в конце декабря – начале января, но к появлению гриппа нужно готовиться заранее и всем: детям, беременным; лицам, подлежащим призыву на военную службу; лицам, страдающим хроническими заболеваниями, особенно с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, повышенным весом.

Пройти вакцинацию следует людям старше 55 лет (у них прививка также снижает риск возникновения и тяжесть инфарктов и инсультов), детям от 6 месяцев до 7 лет, школьникам, студентам, медицинским работникам и работникам системы образования.