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Мурманская область. Арктика26.08.19 09:15

Собака на сене, или Норвегии сомневается в безопасности судоходства в арктических водах

Осло выражает сомнение в экономической целесообразности Северного морского пути (СМП) и проведёт проверку его соответствия экологическим стандартам. Об этом «Известиям» заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде. Она отметила, что пока не представляет, как Россия сможет обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всем протяжении трассы. Однако в посольстве РФ в Осло заявили изданию, что Москва не планирует использовать трассу совместно с Норвегией, поскольку маршрут считается национальной транспортной артерией России. При этом Москва открыта для диалога со всеми международными партнерами по Севморпути.

Как заявила «Известиям» министр иностранных дел Норвегии Ине Мари Эриксон Серейде, норвежская сторона приглядывается к Севморпути, но пока не видит экономических перспектив маршрута.

- Пока маршрут действует в рамках имеющихся соглашений (то есть проходит вне норвежских экономических вод. – Ред.). Но следует проверить его на соответствие экологическим стандартам, которые выдвигаются для корабельных маршрутов в Арктике, - подчеркнула министр. - Насколько я вижу, у СМП есть серьёзные проблемы в отношении всего: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата. Это сильно усложняет задачу сделать этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы.

Министр также заявила, что Норвегия не рассматривала возможность предоставить порты Шпицбергена для использования их в рамках СМП.

Ранее российские эксперты предполагали, что порты острова, удобные с точки зрения расположения, могут быть задействованы для Севморпути.

- Шпицберген - часть норвежской территории. Он не является предметом для обсуждения в рамках данного проекта, - пояснила глава МИДа. - Нам ещё предстоит изучить эту возможность, учитывая суверенитет Норвегии над островом, а также влияние Севморпути на окружающую среду и соответствие требованиям экологов.

В посольстве РФ в Осло заявили «Известиям», что норвежская сторона на данный момент никак не причастна к проработке Северного морского пути, этот вопрос пока остается внутренним делом РФ и не касается королевства.

- Норвегия, насколько можно судить, присматривается к возможностям, которые постепенно будут открываться по мере обустройства трассы, но остаётся при этом сторонним наблюдателем, - заявил старший советник посольства Владимир Исупов.

В посольстве также отметили, что проблематика судоходства на Шпицберген также сейчас остаётся вне рамок СМП, поскольку пока трасса проходит в пределах российских территориальных вод.

Между тем в апреле этого года посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИДа Николай Корчунов заявил, что Россия открыта для диалога со всеми международными партнерами по Северному морскому пути. Тогда этот вопрос касался сотрудничества Москвы и Пекина в развитии инфраструктуры на протяжении трассы. Видимо, участие Норвегии в проекте пока даже не обсуждается.

И пока в Осло медлят с присоединением к Севморпути, другие страны, например Япония и Китай, маршрутом заинтересовались всерьёз. Пекин в лице официального представителя МИДа Лу Кана высоко оценил предложение России принять участие в совместном освоении СМП в рамках реализации инициативы «Один пояс - один путь». Маршрут позволит сократить расстояние между китайскими и европейскими портами почти в два раза - длина пути между Шанхаем и Роттердамом через российскую Арктику - 15 тысяч км, в то время как через Суэц - на 4400 км больше. Это позволяет китайцам сэкономить почти две недели пути — 35 дней вместо 48.

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