Мурманская область. Арктика17.10.19 20:38
Собаке не понравился кофе в посылке для осуждённого колонии № 18
Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии строгого режима № 18 УФСИН России по Мурманской области при досмотре почтовой посылки, поступившей от жительницы Мурманска на имя осужденного, обратили внимание на целлофановый пакет с растворимым кофе.
Вперемешку с кофе в пакете находились гранулы вещества неизвестного происхождения.
К досмотру посылки был привлечён инструктор-кинолог ИК-16. Его немецкая овчарка, обученная на поиск наркотических средств, своим поведением дала основание полагать, что в пакете может находиться наркосодержащее вещество.
Подозрительное содержимое пакета передано на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. Проводится проверка.
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