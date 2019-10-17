Собаке не понравился кофе в посылке для осуждённого колонии № 18

Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии строгого режима № 18 УФСИН России по Мурманской области при досмотре почтовой посылки, поступившей от жительницы Мурманска на имя осужденного, обратили внимание на целлофановый пакет с растворимым кофе.

Вперемешку с кофе в пакете находились гранулы вещества неизвестного происхождения.

К досмотру посылки был привлечён инструктор-кинолог ИК-16. Его немецкая овчарка, обученная на поиск наркотических средств, своим поведением дала основание полагать, что в пакете может находиться наркосодержащее вещество.

Подозрительное содержимое пакета передано на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. Проводится проверка.