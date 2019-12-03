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Мурманская область. Арктика03.12.19 07:45

Собаки бывают кусачими - вопрос регулирования численности безнадзорных животных обсудили на оперативном совещании

Случаи нападения на граждан безнадзорных животных обсудили вчера на оперативном совещании в правительстве региона.

В вопросе регулирования численности безнадзорных животных принципиально важна превентивная работа, об этом на оперативном совещании сказал глава региона. Одной из тем еженедельной «оперативки» стали участившиеся случаи нападения безнадзорных животных на граждан, в том числе недавний инцидент в Полярном.

Как рассказал председатель регионального комитета по ветеринарии Алексей Касаткин, при поступлении информации в муниципалитете были оперативно организованы рейды подрядной организации для отлова безнадзорных животных. Алексей Касаткин особо подчеркнул, что отловленные агрессивные животные в прежнюю среду обитания возвращены не будут.

Глава ведомства отметил, что отлов затрудняется большим количеством режимных объектов, на территории которых уходят животные, поэтому работу в муниципалитетах необходимо строить в тесном взаимодействии с руководителями промышленных предприятий и командованием воинских частей. Для повышения эффективности проводимых мероприятий заявки на отлов стоит направлять не только по обращениям граждан, но и по результатам выявления мест скопления и обитания стай на территориях населенных пунктов. Важно привлекать и работников городских служб, обслуживающих теплотрассы и придомовые территории, для информирования о наличии бродячих животных, а также о животных, регулярно выпускаемых на самовыгул.

Алексей Касаткин подчеркнул – учитывая гуманность действующего законодательства, достичь успешных результатов по снижению количества безнадзорных животных возможно лишь при условии проведения комплекса мер, в том числе направленных на благоустройство территорий и снижение до минимума благоприятных условий для их обитаний.

«В вопросе регулирования численности безнадзорных животных самое главное – превентивная работа. Нам нужно работу с учетом всех требований закона активизировать и реагировать не только на случаи или обращения, а в том числе обеспечить по муниципалитетам проведение соответствующих рейдов. Не ждать, пока позвонили или ролик в сети появился, а превентивно эту работу проводить, тем более что муниципалитеты небольшие и информация есть», – подчеркнул Андрей Чибис.

Для подробного обсуждения вопроса сегодня в правительстве региона состоится внеплановое совещание.

 

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