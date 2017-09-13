Собаки и люди - кинологи мурманского УФСИН достойно выступили на престижных всероссийских соревнованиях

В Республике Башкортостан завершился Чемпионат ФСИН России по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками, в котором приняла участие команда УФСИН России по Мурманской области.

Честь заполярного УФСИН отстаивали старший инструктор-кинолог отдела по конвоированию Фанус Зинатулин с розыскной собакой по кличке «Вельта», старший инструктор-кинолог ИК-17 Евгений Тришин со специальной собакой минно-розыскного профиля по кличке «Алтай» и инструктор-кинолог СИЗО-1 Антон Алферов со служебной наркорозыскной собакой «Акурой».

Соревнования были очень представительными – всего в чемпионате приняло участие более 300 кинологов со своими питомцами.

Несмотря на высокий накал борьбы, кинологи мурманского УФСИН выступили достойно: смогли попасть в десятку лучших, заняв 9-е место из 75 команд.

В их активе также награды в личном первенстве. Евгений Тришин и его воспитанник Алтай награждены дипломом 3 степени и кубком за отработку норматива «Поиск и обнаружение взрывчатых веществ в ряду автомашин».

Антон Алфёров со своей бельгийской овчаркой Акурой награждены дипломом 3 степени и кубком в номинации за отработку норматива «Поиск и обнаружение наркотических средств в багаже».