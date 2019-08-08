Собираются перезапустить строительную отрасль в Мурманской области

Накануне Дня строителя, который в этом году отмечается 11 августа, в Мурманске прошло торжественное собрание передовиков отрасли. В праздничном мероприятии приняли участие лучшие строители региона, ветераны отрасли, первые лица области.

В фойе зала конгресс-отеля «Меридиан» расположилась выставка проектов дизайна среды студентов факультета искусств, сервиса и туризма МАГУ. В основном проекты имеют социальную направленность – среди них, например, дизайн интерьера детской поликлиники, холла учебного корпуса университета, центра планирования семьи, проекты музея под открытым небом, спортивных, детских, рекреационных площадок. Выставка носила характер конкурса: гости праздника имели возможность тут же отдать свой голос за понравившийся проект в двух номинациях – интерьер и городская среда.

Строителей и ветеранов отрасли приветствовал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Глава области отметил, что руками нескольких поколений строителей в Заполярье создан мощный задел, позволяющий региону жить и работать по сей день. И сегодня на Мурмане также идут грандиозные стройки мирового масштаба, такие как модернизация Мурманского транспортного узла, порт «Лавна» и верфь «НОВАТЭКа» в Белокаменке. Но этого, по мнению руководителя региона, недостаточно.

«Чего нам с вами не хватает – это работающих башенных кранов в наших городах. И за это очень больно. Цель, которую я ставлю перед собой и перед нашим Минстроем, – возродить жилищное строительство в Мурманской области, сделать так, чтобы строились дома, детские сады, школы, больницы. Именно поэтому по нашему Плану 100 шагов мы до конца года запустим работу Фонда содействия жилищному строительству, чтобы саккумулировать землю, ресурсы и спрос и запустить стройку. Это не просто моя мечта – это чётко сформулированное желание и задача, под которую сейчас делаются все необходимые расчёты. И вместе с вами мы с этой задачей справимся!», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава области отметил, что строительство – локомотив экономического роста в целом, поскольку за каждым проектом, за каждым объектом стоит огромное количество людей и смежных отраслей.

«Самое главное нам с вами пожелание – перезапустить строительную отрасль в Мурманской области. Сделать так, чтобы мы гордились этими стройками, как гордились своей работой наши уважаемые ветераны. Чтобы мы видели работающие краны, и это радовало нас – дело живёт!», – добавил Андрей Чибис.

Особо отличившимся представителям отрасли были вручены заслуженные награды. Благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России удостоена эксперт-сметчик Управления госэкспертизы Мурманской области Марина Скокова. Главный инженер ООО «Апатитстрой» Николай Салтыков получил Благодарность губернатора Мурманской области, а начальник производственно-технического отдела Управления капитального строительства Мурманской области Валентина Заклинская и электромонтажник АО «Мурманскпромстрой» Игорь Хорев – Благодарственные письма губернатора.

С наступающим профессиональным праздником заполярных строителей поздравил председатель областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что представители этой благородной профессии всегда пользовались заслуженным почётом и уважением. Благодаря их труду в Мурманской области появились города и поселки, крупные предприятия, порты и электростанции, дороги и мосты.

– Я испытываю глубокое уважение ко всем работникам строительной отрасли – архитекторам и проектировщикам, кровельщикам и малярам. Их талант и мастерство позволили создать современные и красивые города за Полярным кругом. А сегодня перед нами также стоит немало больших и сложных задач – возведение новых детских садов и школ, домов культуры, больниц и поликлиник, спортивных объектов, реализация крупных федеральных проектов. Я уверен, что вскоре заполярный строительный комплекс выйдет на новый современный уровень, - отметил Сергей Дубовой.

Самые тёплые слова признательности прозвучали в адрес строителей-ветеранов за созидательный труд и верность профессии. Также Сергей Дубовой вручил представителям отрасли награды регионального парламента

Лучшие в профессии были также отмечены наградами Министерства строительства и территориального развития Мурманской области.

Затем участников и гостей торжества ждала концертная программа.