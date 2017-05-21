Соблазн велик, или Северяне, не оставляйте свои телефоны у своих знакомых женщин

В дежурную часть ОМВД России по ЗАТО Александровск обратился 58-летний местный житель. Полицейским мужчина рассказал, что у него с банковской карты неустановленным способом похищено более 38 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции было установлено, что ранее мужчина забыл свой телефон у знакомой, которая воспользовалась ситуацией и перевела на свой счёт денежные средства. Затем она удалила смс-сообщение о переводе денег и вернула телефон заявителю.

Подозреваемая, неработающая 39-летняя жительница Полярного, установлена. Женщина призналась в содеянном и рассказала, что похищенные деньги она потратила на собственные нужды.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное деяние, – лишение свободы на срок до пяти лет.