Соблюдайте спокойствие и занимайтесь повседневной деятельностью

7 августа с 10.00 до 12.30 будет проводиться комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) Мурманской области.

Цель: проверить исправность и готовность РАСЦО и муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области к оповещению и информированию населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с доведением сигнала «Внимание всем» в виде кратковременных запусков сирен и передачи речевой информации. Отработать взаимодействие структур, участвующих и привлекаемых для проверки системы оповещения.

Служба гражданской защиты обращается к населению с просьбой, услышав звук электросирены, не предпринимать никаких действий, соблюдать спокойствие и заниматься повседневной деятельностью.