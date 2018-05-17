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Мурманская область. Арктика17.05.18 17:21

Собутыльник украл у мурманчанина с банковской карты 52 тысячи рублей

В дежурную часть полиции поступило заявление от мурманчанина 1971 года рождения. Мужчина пояснил, что когда он находился в баре, расположенном по улице Невского, он обнаружил пропажу своего кошелька, в котором находилась банковская карта. Впоследствии с карты были списаны денежные средства в сумме 52189 рублей.

Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что в хищении имущества у него имеются основания подозревать малознакомого мужчину, с которым он распивал спиртные напитки в баре.

Потерпевший описал приметы подозреваемого. Оперативники отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных на ближайших к заведению домах.

В ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по Мурманску подозреваемый был установлен. Житель города, 1981 года рождения, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничества.

Позже он признался в совершении кражи. Подозреваемый рассказал полицейским о том, что, воспользовавшись состоянием мужчины, он похитил кошелек, после чего прошел к ближайшему отделению банка и обналичил денежную сумму. Комбинацию цифр пин-кода злоумышленник запомнил, когда заявитель расплачивался в заведении банковской картой.

Похищенное было частично изъято сотрудниками полиции в ходе выемки.

Следователем отдела полиции № 2 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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