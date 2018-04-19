Собутыльник умыкнул у мурманчанина два мобильных телефона и планшет

В дежурную часть Мурманска обратился 63-летний местный житель. Мужчина пояснил, что из квартиры по улице Халатина, в которой он проживает, у него пропали два мобильных телефона и планшетный компьютер общей стоимостью около 81 тысячи рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что кража произошла путем свободного доступа и в ней имеются основания подозревать мужчину, с которым потерпевший познакомился несколько дней назад. Северянин рассказал полицейским, что он в течение трех дней распивал спиртные напитки с малознакомым мужчиной, которого он пригласил к себе в гости. Спустя некоторое время после ухода гостя заявитель обнаружил пропажу своего имущества.

Потерпевший описал приметы подозреваемого. Оперативники отсмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, в которых подозреваемый приобретал алкоголь.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый - 33-летний ранее неоднократно судимый за кражи и грабеж житель областного центра - был установлен и доставлен в отдел полиции.

Злоумышленник признался в содеянном. Мужчина рассказал сотрудникам полиции о том, что он воспользовался невнимательностью хозяина квартиры и его состоянием и совершил кражу. Похищенное имущество он продал, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.