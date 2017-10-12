Собутыльники умыкнули у хозяина квартиры 8 тысяч рублей, которые он хранил в холодильнике

В отдел полиции Мурманска обратился с заявлением о краже местный житель. По словам мужчины, из его квартиры были похищены денежные средства в сумме 8 тысяч рублей. Полицейские опросили мурманчанина и выяснили, что в гостях у него находились двое малознакомых мужчин. Компания распивала спиртные напитки. После ухода гостей мужчина обнаружил пропажу денежных средств, которые он хранил в холодильнике. Потерпевший пояснил, что при гостях доставал из холодильника 4 тысячи рублей для покупки алкоголя.

Эксперты сняли отпечатки пальцев и другие следы, имеющиеся на месте преступления, и сверили их с дактилоскопической базой данных. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался 47-летний ранее судимый неработающий мурманчанин.

Злоумышленник признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что знал, где находятся денежные средства. Воспользовавшись моментом, он похитил их и потратил на личные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находятся под подпиской о невыезде.