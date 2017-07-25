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Мурманская область. Арктика25.07.17 11:11

Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-июне 2017 года показывает устойчивый характер развития региона

Мурманскстат подвёл оперативные итоги социально-экономического положения области в январе – июне 2017 года. Как сообщает статистическое ведомство, индекс промышленного производства, рассчитанный по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» в январе-июне 2017 года по сравнению с январём-июнем 2016 года составил 116,9%.

Производство по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» увеличилось на 10,2 процента. Выросло производство кобальтовых концентратов (в 2,7 раза), руд и концентратов металлов платиновой группы (в 2,5 раза),  апатитового концентрата (на 9,1 процента), концентратов ниобиевых и танаталовых (на 6,8 процента), нефелинового концентрата (на 6,7 процента), производство железорудного концентрата сократилось на 3,4 процента.

Объём выпуска продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» вырос на 26,4 процента. Определяющее влияние на рост индекса по обрабатывающим производствам оказал вид экономической деятельности «Производство металлургическое». Производство меди увеличилось на 41,1 процента, никеля – на 38,3, кобальта – на 30,1 и алюминия – на 4,1 процента.

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха увеличилось на 6,8 процента. Производство электроэнергии выросло на 6,4 процента, пара и горячей воды на 4,0 процента.

Объём производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» увеличился на 0,9 процента.

Объём перевезённых грузов автомобильным транспортом организаций, занимающихся грузовыми автоперевозками, в регионе увеличился по сравнению с январём – июнем 2016 года на 17,4 процента, грузооборот автомобильного транспорта сократился на 2,9 процента.

Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в январе-июне 2017 года по сравнению с январём-июнем 2016 года вырос на 2,7 процента. Рост объёма связан в основном с увеличением работ для организаций горнопромышленного комплекса.

В январе-июне 2017 года на территории области введено в эксплуатацию 40 жилых домов общей площадью 16,1 тысячи квадратных метров, что на 43,4 процента больше, чем в январе-июне 2016 года.

Объём сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в январе-июне 2017 года по сравнению с январём – июнем 2016 года, по предварительным данным, составил 111,9 процента.

Производство молока увеличилось на 9,6 процента,  скота и птицы на убой (в живом весе) сократилось на 0,3 процента, яиц – на 52,6 процента.

 

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