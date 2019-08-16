Социально-экономическое развитие Мурманской области в первом полугодии характеризовалось стабильностью положительных тенденций – региональный Минэк

Региональное Министерства экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство на официальном сайте, в январе-июне текущего года социально-экономическое развитие региона характеризовалось стабильностью положительных тенденций по многим важнейшим индикаторам. Рост наблюдался почти по всем видам экономической деятельности промышленного производства, а также по виду деятельности «Строительство».

Увеличились объёмы инвестиций, переработки грузов морскими портами и терминалами, ввода жилья и выращивания объектов товарной аквакультуры. На потребительском рынке продолжилась тенденция роста физических объемов платных услуг населению. Сохранялась позитивная динамика среднемесячной начисленной заработной платы в номинальном и реальном выражении.

Также стабильной оставалась ситуация и на региональном рынке труда.

При этом отмечено снижение внешнеторгового оборота за счёт сокращения объёмов как экспорта, так и импорта. Снизились объёмы грузоперевозок почти всеми видами транспорта и вылова водных биоресурсов, а также физические объёмы оборота розничной торговли.

Исполнение консолидированного бюджета области характеризовалось дефицитом.