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Мурманская область. Арктика22.09.17 11:27

Социально-экономическую ситуацию в Апатитах обсудили на заседании правительства Мурманской области

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, о мероприятиях, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности в Апатитах, рассказал глава администрации муниципального образования Николай Бова.

Социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании Апатиты глава оценивает как стабильную. В экономике продолжается тенденция роста объёма производства. За первое полугодие 2017 года объём отгруженных товаров обрабатывающих предприятий города составил почти 1,4 миллиарда рублей и увеличился на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Снижается численность безработных, на 1 сентября текущего года она составила 403 человека, что почти на 14% ниже аналогичного периода 2016 года. Выросла на 7,8% среднемесячная номинальная зарплата, за 5 месяцев 2017 года она составила 45440 рублей.

«Важнейшими задачами обеспечения экономического роста в городе на 2017 год были определены: эффективное исполнение бюджета без привлечения кредитных ресурсов при сохранении налогооблагаемой базы, обеспечение социальных гарантий, создание благоприятного инвестиционного климата, поддержка предпринимательской активности и сохранение рабочих мест в сфере малого предпринимательства», - отметил Николай Бова.

Бюджет города сохраняет социальную направленность. Удельный вес расходов на финансирование деятельности учреждений сферы образования, культуры, спорта и социальной политики в общей структуре расходов бюджета 2017 года составляет 80%.

Говоря о туризме, глава муниципального образования отметил, что продолжается работа по участию города Апатиты в создании туристско-рекреационного кластера «Хибины», развивается инфраструктура, в том числе благодаря инвестиционному вкладу АО «Апатит». Общий туристский поток, по данным ведомственного мониторинга, за 8 месяцев 2017 года составил 18,7 тыс. человек, почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Одной из приоритетных задач муниципальных властей является участие в обеспечении медицинского обслуживания населения. За счёт городского бюджета возмещается стоимость проезда гражданам в медицинские учреждения. Всего на 2017 год запланирована оплата 1116 поездок на сумму 1 миллион 169,6 тысячи рублей. С июля организована работа по перевозке из Кировска в Апатиты в ночное время пациентов, доставленных в Кировскую больницу по скорой помощи.

В сфере управления жилищным фондом сложилась конкурентная среда. Управление жилищным фондом осуществляют 16 управляющих организаций и 10 товариществ. 30 августа начат отопительный сезон на объектах социального назначения, 6 сентября – в жилом фонде.

 

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