Социально ориентированные НКО Мурманской области могут получить грант на проведение культурно-массовых мероприятий

В региональном комитете по культуре и искусству начался прием заявок на конкурс на предоставление грантов в форме субсидии на реализацию проектов в области культуры и искусства в Мурманской области.

Для участия в конкурсном отборе приглашаются социально ориентированные некоммерческие организации, в том числе государственные и муниципальные учреждения, которые осуществляют свою деятельность в сфере культуры и искусства.

Целью конкурса является поддержка творческих инициатив по проведению культурно-массовых мероприятий по следующим тематикам: празднование 80-летия образования Мурманской области и популяризация дат, связанных с государственными праздниками Российской Федерации.

Срок реализации творческих проектов – до 25 декабря 2017 года.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии, требования к их оформлению, а также иные условия участия размещены на сайте комитета.

Заявки на конкурс принимаются с 3 по 17 ноября в комитете по культуре и искусству Мурманской области по адресу: г.Мурманск, ул. Софьми Перовской, 3, с 9.00 до 17.00 - ежедневно, кроме выходных дней, перерыв - с 13.00 до 14.00). Телефон для справок (8152) 486-595 (Ольга Анисимова).