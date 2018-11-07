Владимир Путин назначил бывшего замгенпрокурора Гуцана полпредом президента в СЗФОЧетыре команды поборются в финале Региональной Мурманской лиги КВН за поездку в Сочи
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.11.18 13:09

Социальное неравенство в России пошло в рост - ВШЭ

В прошлом году Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за период с 2006 года, но с 2018 года неравенство опять начинает расти, и эта динамика сохранится в 2019 году, говорится в обзоре института «Центр развития» НИУ «Высшая школа экономики» «Комментарии о государстве и бизнесе».

«В последние годы инфляция и социальное неравенство в России снижались. В 2017 году был отмечен самый низкий уровень инфляции начиная с 1991 года. Но 2017 год, согласно данным Росстата, характеризовался еще и самым низким уровнем социального неравенства, начиная с 2006 года», - отмечается в докладе, озаглавленном «Население. Инфляция и социальное неравенство».

В ВШЭ констатируют, что с 2016 года инфляция для наиболее обеспеченного населения в России выше, чем для бедных, и эта тенденция заметна и по данным за 9 месяцев 2018 года.

«Но социальная дифференциация в 2018 году по сравнению с 2017 годом растёт. С учётом того, что в 2019 году ожидаются более низкие темпы роста заработных плат в бюджетном секторе по сравнению с 2018 годом, это может означать, что Россия прошла самый низкий уровень социальной дифференциации за последние 12 лет, и социальное неравенство снова будет расти», - дают неутешительный прогноз в Центре развития.

«Правда, обещанный правительством ускоренный рост повышения пенсий неработающих пенсионеров может несколько замедлить этот процесс», - добавляют в ВШЭ.

В Центре развития также обращают внимание, что, «используя в оценках индекс прожиточного минимума, следует помнить о том, что его рассчитывает Министерство труда и социальной защиты России, в том числе для оценки уровня бедности, и чем ниже прожиточный минимум, тем при прочих равных условиях ниже бедность, а снижение уровня бедности входит в задачи правительства».

Методика расчёта прожиточного минимума, по мнению экспертов ВШЭ, не лишена некоторых недостатков, «например, недостаточно учитывает изменение стоимости услуг, что приводит к занижению стоимости прожиточного минимума». Кроме того, Росстат «основывает свои оценки на ценах в городах, что может приводить к недостаточному учёту цен покупок товаров в несетевых магазинах и оплате услуг в сельской местности».

«В 2018 году ситуация с уровнем неравенства пока не определилась до конца. За 9 месяцев неравенство немного выросло по отношению к январю-сентябрю 2017 года (коэффициент Джини увеличился с 0,400 до 0,402). Увеличение неравенства было связано с тем, что доходы 20% наиболее обеспеченного населения росли быстрее по сравнению с доходами 40% наименее обеспеченного населения (4,84% и 3,08% соответственно)», - отмечается в обзоре.

Согласно данным Росстата, опубликованным в конце октября, дифференциация населения России по уровню доходов в январе-сентябре 2018 года незначительно выросла по сравнению с январем-сентябрем 2017 года.

На долю 10% наиболее обеспеченных россиян по итогам января-сентября 2018 года, по данным статистического ведомства, приходилось 29,6% общей суммы денежных доходов (в январе-сентябре 2017 года - 29,5%). А на долю 10% наименее обеспеченного населения страны в январе-сентябре 2018 года пришлось лишь 2,1% общей суммы денежных доходов жителей РФ (в январе-сентябре 2017 года - также 2,1%), пишет finmarket.ru.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСоциальное неравенство в России пошло в рост - ВШЭ
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…СЗФО отдают прокурору
-

Последние комментарии

Земеля
07.11.18 07:25
Какая-то большая страна уже проходила путь - вкладывая огромные средства в гонку вооружений. Теперь ее нет. Думаю, что и усилия этого правителя будут напрасны
Комментарий к новости:Это беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг
Zviygincew
06.11.18 20:10
ВВП есть от кого защищаться, поэтому денег надо много. А старики - им путь на погост, что на них деньги тратить
Комментарий к новости:Это беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг
Бывалый
06.11.18 18:16
Для увеличения пенсий нашли выход - увеличили пенсионный возраст всех граждан, убеждая их , что они стали жить дольше, а для пушек и генеральских звёзд не нашли ничего нового, как вбухать на военные
Комментарий к новости:Это беспрецедентное решение! Расходы на оборону и безопасность составляют 30% проекта бюджета России 2019-2021 гг
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире17:15«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиСоциальное неравенство в России пошло в рост - ВШЭ-PRO ВалютуРубль продолжил снижение на фоне дешевеющей нефти-PRO ЭнергетикуВыработка электроэнергии на Кольской АЭС в октябре выросла на 128 млн кВтч-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 ноября-PRO Нефть и газВ сентябре резко упала добыча нефти в Норвегии-PRO ЗаконыМалообеспеченных россиян освободят от обязанности подтверждать отсутствие долгов по оплате услуг ЖКХ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.11.18: Средний чек в сетях крупнейших ритейлеров за девять месяцев сократился на 0,3% (с поправкой на размер инфляции). Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 88 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика