Социальную напряженность, в связи с проведенной Апатитской ТЭЦ корректировкой платы за отопление, приходится сглаживать прокуратуре

Под председательством прокурора города Кировска Юрия Кочевинова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по надзору за соблюдением законодательства в сфере расчётов за поставленные энергоресурсы и противодействия нарушениям в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На заседании присутствовали глава муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, глава администрации города, представители Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», а также начальник отдела надзора за соблюдением порядка расчета платы за ЖКУ Государственной жилищной инспекции Мурманской области.

На повестке дня стоял вопрос о принятии мер, направленных на снижение социальной напряженности в городе, в связи с проведенной Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» корректировки платы за отопление. По некоторым квитанциям сумма корректировки превысила 30 тысяч рублей.

По результатам совещания выработан комплекс мер, направленных на проведение перерасчёта платы за отопление и решение вопроса о предоставлении жителям города отсрочки платежа по квитанциям до марта 2018 года.