Социальные партнеры «похоронили» Соглашение о минимальной зарплате в регионе

19 декабря сторонами социального партнерства – правительством Мурманской области, Мурманским областным советом профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области – принято решение о прекращении с 7 декабря 2017 года действия Соглашения о минимальной заработной плате в Мурманской области. Необходимость принятия этого решения обусловлена постановлением Конституционного Суда РФ от 7 декабря 2017 г .

Суд определил, что положения Трудового кодекса РФ не предполагают включения в состав минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте РФ) районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера.

Также в документе говорится, что у социальных партнеров, заключающих региональные соглашения о минимальной заработной плате, отсутствуют полномочия по определению правил о включении в состав минимальной заработной платы каких-либо выплат, в частности районных коэффициентов и процентных надбавок.

В сложившихся обстоятельствах действующее на территории региона Соглашение о минимальной заработной плате не отвечает конституционно-правовому смыслу положений Трудового кодекса РФ, выявленному в постановлении КС РФ, общеобязательному для применения.

Кроме того, уровень минимальной заработной платы, установленный Соглашением с 1 января 2018 года в размере 15185 рублей, значительно ниже по сравнению с минимальным размером оплаты труда, исчисляемым в соответствии с постановлением КС РФ по следующему принципу: МРОТ РФ (9489 руб.), увеличенный на районный коэффициент (40-70%) и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера (до 80%), что составит более 21 тысячи рублей.

Несмотря на отмену действия Соглашения о минимальной заработной плате в регионе, социальные партнеры продолжат взаимное сотрудничество, в том числе и по вопросам заработной платы. В рамках действующего Соглашения о партнерстве стороны приняли на себя обязательства по реализации мероприятий, обеспечивающих право граждан на достойный труд, повышение качества жизни работников и их семей на основе устойчивого развития экономики региона, безопасность рабочих мест.