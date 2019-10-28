Социальный проект «ПРОдосуг» завоевал президентский грант

По итогам второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года Местная молодёжная общественная организация города Полярного ЗАТО Александровск «Город и дети» (ММОО «ГиД»), созданная на базе МАОУДО «Центр дополнительного образования детей», получила грант в сумме 344690 рублей на реализацию социального проекта «ПРОдосуг».

«ПРОдосуг» - это проект, направленный на организацию познавательного досуга для школьников в условиях малого города.

Педагог дополнительного образования Е.Г. Береснева, председатель правления ММОО «ГиД», уверена, что создание досугового пространства в Центре дополнительного образования будет способствовать организации полезной занятости школьников, в том числе обучающихся, находящихся в социально опасном положении.