Мурманская область. Арктика28.10.19 08:15
Социальный проект «ПРОдосуг» завоевал президентский грант
По итогам второго конкурса Фонда президентских грантов 2019 года Местная молодёжная общественная организация города Полярного ЗАТО Александровск «Город и дети» (ММОО «ГиД»), созданная на базе МАОУДО «Центр дополнительного образования детей», получила грант в сумме 344690 рублей на реализацию социального проекта «ПРОдосуг».
«ПРОдосуг» - это проект, направленный на организацию познавательного досуга для школьников в условиях малого города.
Педагог дополнительного образования Е.Г. Береснева, председатель правления ММОО «ГиД», уверена, что создание досугового пространства в Центре дополнительного образования будет способствовать организации полезной занятости школьников, в том числе обучающихся, находящихся в социально опасном положении.
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