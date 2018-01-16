Социальный проект «Вы нам больше подарили…» получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи

С 10 января специалисты Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск приступили к реализации социального проекта «Вы нам больше подарили…», который в декабре 2017 года получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи.

Проект Елены Безверхой, ведущего методиста Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского, стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц, проходившего в ноябре-декабре 2017 года, и получил грантовую поддержку в размере двухсот тысяч рублей. Цель проекта - поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с предстоящими праздниками, поэтому библиотекари предложили подарить ветеранам книги.

11 января вместе с добровольцами из 7 класса основной общеобразовательной школы № 1 имени М.А. Погодина сотрудники Центральной городской библиотеки им. А.М. Каутского посетили семерых ветеранов войны, проживающих в Полярном. В эти же дни получили такие же подарки и снежногорские ветераны, которых пришли поздравить сотрудники Городской библиотеки «Центр-Книга» и школьники. Ветеранам вручили книги и сладкие подарки.

Красочные подарочные издания - произведения поэтов, писателей, художников, приобретенные в рамках реализации социального молодежного проекта «Вы нам больше подарили…» были подобраны в соответствие с книжными предпочтениями особых читателей, с яркими иллюстрациям и крупным шрифтом. Участники проекта также порадуют ветеранов из Гаджиево и Оленьей Губы, «книжные поздравления» планируются на 23 февраля, 8 марта и в День Победы.