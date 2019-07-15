Содержание площадок и остановок на автоподъезде к Мурманску проверили участники рейда

Заместитель губернатора Ольга Кузнецова приняла участие в рейде по местам массового выброса мусора в местах отдыха и остановок на автомобильной дороге Р-21 «Кола» на подъезде к Мурманску. В мероприятии прияли участие представители Минтранса Мурманской области, регионального министерства природных ресурсов и экологии, ФКУ Упрдор «Кола», АО «Управление отходами», регионального исполкома ОНФ в Мурманской области и подрядных организаций.

В ходе выезда были осмотрены площадки на улицах Планерной и Шабалина.

«В настоящее время особо остро встала проблема вывоза гражданами и организациями бытового мусора на площадки и остановки, расположенные на автомобильных дорогах. Увеличение количества контейнеров и периодичности уборки мусора желаемого эффекта не дают. Наибольшее скопление мусора возникает в местах притяжения к населенным пунктам, садово-дачным и дачным некоммерческим товариществам, а также местам массового отдыха», – отметила Ольга Кузнецова.

Как сообщил директор филиала ФКУ Упрдор «Кола» в Мурманской области Андрей Аляпкин, для выявления лиц и организаций, осуществляющих свалку мусора на площадках для отдыха водителей, вдоль федеральной автодороги ФКУ Упрдор «Кола» установлены видеорегистраторы. «К выявленным лицам и организациям будут приниматься меры в части проверки наличия у них договора с оператором, осуществляющими сбор и вывоз мусора, и на какие объемы» – подчеркнул он.

По итогам рейда принят ряд решений, которые не допустят складирование бытового мусора в местах отдыха и остановок на автомобильных дорогах.