«Содружество цветов и цвета» - открывается выставка работ Натальи Ермаковой и Татьяны Трыханкиной

28 октября Мурманская областная научная библиотека приглашает на открытие выставки двух авторов - Натальи Ермаковой и Татьяны Трыханкиной. Экспозиция станет попыткой соединить два вида творчества - изготовление цветов и художественную роспись. За кажущейся простотой изделий стоят сложные трудоемкие технологии, настоящее мастерство и творческий подход.

Наталья Ермакова занимается шелковой флористикой уже более 20 лет. Она закончила курсы при Мурманском центре художественных ремёсел и школу «Дизайн цветов» в Московском Доме Моды Вячеслава Зайцева, училась у ведущих российских дизайнеров. Является участником Мурманского клуба «Солнцецвет Арктический» и преподает в школе ремесел Мурманского областного художественного музея.

Татьяна Трыханкина – председатель клуба «Художественная роспись» Мурманского Дома ремесел. Занимается живописью, флористикой, изготовлением кукол и росписью. Участвует в городских, областных, международных выставках, где представляет работы в различных техниках, проводит мастер – классы. На выставке представлены её работы в технике хохломской, городецкой, северодвинской и петербургской росписи.

Выставка продолжит свою работу в зале литературы по искусству по 22 ноября.