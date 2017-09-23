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Мурманская область. Арктика23.09.17 10:12

Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой

Налоговая служба будет информировать судебных приставов о банковских счетах россиян, а сами приставы планируют создать автоматизированную систему взыскания долгов. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в Суздале на 8-й Международной научно-практической конференции по вопросам принудительного исполнения судебных актов «Информационные технологии в сфере принудительного исполнения».

Одна из горячих тем - списание денег с банковских карт должников, пишет «Российская газета». ФССП РФ каждые сутки в среднем направляет в банки порядка 3 млн электронных запросов. На федеральном уровне у судебных приставов заключены соглашения со 113 банками. Причём с 20 банками осуществляется взаимодействие в электронной форме по аресту и обращению взыскания на денежные средства на счетах должников. Проще говоря: в этих банках приставы могут в электронном режиме взыскать средства.

В итоге граждане всё чаще стали попадать в неловкие финансовые ситуации: с их банковских карточек вдруг были списаны деньги, а люди даже не подозревали, почему и за что. Несмотря на то, что предусмотрена многоступенчатая структура уведомления должника, последний этап, когда деньги уже списаны, нередко становится первой новостью. Как сделать, чтобы казусов было меньше, и обсуждали эксперты из разных стран на конференции. Тем более что число электронных исполнений будет расти.

«Для повышения результативности работы с банками проведена работа с ФНС России в части получения информации о счетах юридических и физических лиц, открытых в банках, - сообщил Дмитрий Аристов. - Данная информация о счетах будет поступать к ФССП России, и служба будет направлять адресные запросы в те банки, в которых есть счета должника».

В перспективе в ведомстве планируется максимально автоматизировать и по возможности централизовать деловые процессы. Может быть создана автоматизированная система взыскания долгов. Всю механическую работу будут делать специальные программы.

По словам Аристова, судебному приставу за счёт подобной автоматизации останется больше времени для работы с должником, пристав не будет привязан к рабочему месту и сможет получать информацию и выносить процессуальные решения по месту нахождения должника, его имущества в электронном виде с использованием планшета.

Таким образом, новая система должна как минимум снизить число ошибок. Во-первых, потому что она освободит пристава от механической суеты и даст ему больше времени, чтобы разобраться в деле. Во-вторых, в программах тоже должны быть заложены некие предохранители. А если какие-то ошибки и будут, то лишь в исключительных случаях, надеется Дмитрий Аристов.

 

 

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