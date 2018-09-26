Соглашение о сотрудничестве между администрациями Санкт-Петербурга и Мурманской области будет подкреплено новым протоколом

Сегодня состоялась рабочая встреча представителей правительства Мурманской области под председательством министра экономического развития Елены Тихоновой с первым заместителем председателя комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Александром Анпилоговым и Павлом Земляным – начальником аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Кучерявого.

В ходе встречи затрагивались вопросы дальнейшего расширения сотрудничества с учетом государственной политики по развитию Арктики.

Повестка встречи предусматривала обсуждение текущего состояния взаимодействия между субъектами, возможных шагов по увеличению межрегионального товарооборота, проведения стажировок членов Арктического молодежного центра компетенций, созданного в Санкт-Петербурге, на базе Мурманского арктического государственного университета, а также участия в программе оздоровительного отдыха на курортах Санкт-Петербурга и привлечения петербургских специалистов к участию в проекте «Арктический доктор», инициированного губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Правительство Санкт-Петербурга выступило с предложением о проведении презентации социально-экономического потенциала Мурманской области в Санкт-Петербурге.

Стороны достигли полного взаимопонимания по всем затронутым вопросам. Итогом встречи станет новый Протокол к действующему Соглашению между нашими регионами, планируемый к подписанию в рамках VIII международного форума «Арктика: настоящее и будущее», который состоится в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря 2018 года.