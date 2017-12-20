Согласие теплосетей на отключение квартиры в МКД от централизованного теплоснабжения не требуется
Согласие теплосетей на отключение квартиры в МКД от централизованного теплоснабжения не требуется. На это указал Верховный Суд Российской Федерации, рассматривая жалобу по делу об аннулировании разрешения на переустройство: местная администрация разрешила собственнику квартиры в МКД демонтировать батареи центрального отопления и установить вместо них электрообогреватели, а городские теплосети, потерявшие клиента, пытались оспорить это разрешение в арбитражном суде (определение ВС РФ от 20 ноября 2017 г. № 302-КГ17-17007).
Как пишет www.garant.ru, своё недовольство теплосети обосновывали следующими доводами:
батареи этой отдельной квартиры являются частью общедомовой системы отопления. Когда собственник этой квартиры снес батареи, он тем самым уменьшил состав общего имущества МКД. А уменьшать это имущество можно только с согласия всех собственников помещений в МКД. Однако этот документ при согласовании переустройства не представлялся;
спорная реконструкция системы отопления может нарушить теплогидравлический режим здания в целом и тепловой режим соседних помещений. Из-за чего теплосети не могут обеспечить качественное оказание коммунальной услуги по поставке тепла собственникам смежных квартир;
при разработке спорного проекта переустройства не было учтено, что суммарная мощность отопительных приборов должна быть равна или больше, чем теплопотери (во избежание снижения температуры внутреннего воздуха в соседних помещениях). Кроме того, проект подготовлен без получения технических условий, без согласования с энергоснабжающей организацией и энергонадзором. Значит, проект не соответствует требованиям законодательства;
на самом деле – фактически – собственник переустроенной квартиры продолжает пользоваться центральным отоплением (за счет теплоотдачи от смежных помещений, а также от магистральных трубопроводов теплоснабжения (стояков), проходящих через спорную квартиру. А денег не платит. Этим он нарушает права и законные интересы теплосетей, которые несут убытки в виде неполученных доходов, которые они могли бы получить при сохранении централизованного теплоснабжения спорной квартиры.
Суды всех трёх инстанций встали на сторону местной администрации, и вот почему:
закон разрешает переводить квартиру в МКД на автономное отопление, при условии оформления переустройства жилого помещения. Жилищный кодекс устанавливает закрытый перечень документов, который необходимо предоставить для согласования переустройства, и документа о согласии всех остальных собственников в этом перечне нет. Поэтому местная администрация и не могла бы отказать в перепланировке по этому основанию. А главное – батареи в спорной квартире не относятся к общему имуществу МКД, потому что они не обслуживают более одной квартиры и не находятся за пределами квартиры. И не важно, что на этих батареях нет отключающих устройств;
теплосети не смогли доказать, что спорное переоборудование системы отопления привело к нарушениям в работе инженерных систем и что демонтаж батарей в спорной квартире не позволяет теплосетям обеспечить качественную поставку тепла в соседние помещения. Кроме того, никто из соседей на холод не жаловался – в деле нет сведений об обращениях жителей дома о нарушениях теплового режима;
согласования проекта переустройства с энергонадзором и электросетями и не требуется. СНиП 41-01-2003 и Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, на которые сослались теплосети, не распространяются на установку отопительных приборов в жилых помещениях. В то же время разработчик проекта переустройства (специализированная организация) уверяет, что технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Обратного не доказано;
теплосети не смогли доказать, что в спорной квартире сохраняется неоплаченное остаточное теплопотребление от плохо изолированных стояков отопления, межквартирных перегородок и плит-перекрытий. Кроме того, в доме стоит общедомовой счетчик тепла, так что теплосети в любом случае получают оплату за все поставленное в МКД тепло;
а довод теплосетей о "потере клиента" не свидетельствует о нарушении их прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности. Требования теплосетей очевидно направлены не на восстановление нарушенного права, а на получение коммерческой выгоды.
ВС РФ, рассмотрев кассационную жалобу теплосетей, не увидел в деле нарушения норм материального и процессуального права, повлиявших на его исход, и отказал в передаче спора на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ.
Комментарии
Сейчас рачительные россияне спокойно отходят от централизованного потребления горячей воды, переходя на квартирные водонагреватели. Никто сейчас этот процесс не контролирует, но он приведёт к своим отрицательным последствиям в энергетике страны. Теперь на этот негативный процесс наложится активный перевод привычных для граждан батарей на электрообогрев - красиво, экономия, регулировка! Но никто не учитывает, что нам достались от СССР мощные ТЭЦ, многокилометровые теплотрассы, которые будут работать фактически в том же объёме, даже если половина потребителей перейдёт на электроотопление! Затраты на гигакалории останутся прежними, а поступление платежей от потребителей будет снижаться! Теплоэнергетика станет нерентабельной в нашей северной стране. К чему это приведёт - многие уже знают.