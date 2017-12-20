Согласие теплосетей на отключение квартиры в МКД от централизованного теплоснабжения не требуется. На это указал Верховный Суд Российской Федерации, рассматривая жалобу по делу об аннулировании разрешения на переустройство: местная администрация разрешила собственнику квартиры в МКД демонтировать батареи центрального отопления и установить вместо них электрообогреватели, а городские теплосети, потерявшие клиента, пытались оспорить это разрешение в арбитражном суде (определение ВС РФ от 20 ноября 2017 г. № 302-КГ17-17007).

Как пишет www.garant.ru, своё недовольство теплосети обосновывали следующими доводами:

батареи этой отдельной квартиры являются частью общедомовой системы отопления. Когда собственник этой квартиры снес батареи, он тем самым уменьшил состав общего имущества МКД. А уменьшать это имущество можно только с согласия всех собственников помещений в МКД. Однако этот документ при согласовании переустройства не представлялся;

спорная реконструкция системы отопления может нарушить теплогидравлический режим здания в целом и тепловой режим соседних помещений. Из-за чего теплосети не могут обеспечить качественное оказание коммунальной услуги по поставке тепла собственникам смежных квартир;

при разработке спорного проекта переустройства не было учтено, что суммарная мощность отопительных приборов должна быть равна или больше, чем теплопотери (во избежание снижения температуры внутреннего воздуха в соседних помещениях). Кроме того, проект подготовлен без получения технических условий, без согласования с энергоснабжающей организацией и энергонадзором. Значит, проект не соответствует требованиям законодательства;

на самом деле – фактически – собственник переустроенной квартиры продолжает пользоваться центральным отоплением (за счет теплоотдачи от смежных помещений, а также от магистральных трубопроводов теплоснабжения (стояков), проходящих через спорную квартиру. А денег не платит. Этим он нарушает права и законные интересы теплосетей, которые несут убытки в виде неполученных доходов, которые они могли бы получить при сохранении централизованного теплоснабжения спорной квартиры.

Суды всех трёх инстанций встали на сторону местной администрации, и вот почему:

закон разрешает переводить квартиру в МКД на автономное отопление, при условии оформления переустройства жилого помещения. Жилищный кодекс устанавливает закрытый перечень документов, который необходимо предоставить для согласования переустройства, и документа о согласии всех остальных собственников в этом перечне нет. Поэтому местная администрация и не могла бы отказать в перепланировке по этому основанию. А главное – батареи в спорной квартире не относятся к общему имуществу МКД, потому что они не обслуживают более одной квартиры и не находятся за пределами квартиры. И не важно, что на этих батареях нет отключающих устройств;

теплосети не смогли доказать, что спорное переоборудование системы отопления привело к нарушениям в работе инженерных систем и что демонтаж батарей в спорной квартире не позволяет теплосетям обеспечить качественную поставку тепла в соседние помещения. Кроме того, никто из соседей на холод не жаловался – в деле нет сведений об обращениях жителей дома о нарушениях теплового режима;

согласования проекта переустройства с энергонадзором и электросетями и не требуется. СНиП 41-01-2003 и Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, на которые сослались теплосети, не распространяются на установку отопительных приборов в жилых помещениях. В то же время разработчик проекта переустройства (специализированная организация) уверяет, что технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Обратного не доказано;

теплосети не смогли доказать, что в спорной квартире сохраняется неоплаченное остаточное теплопотребление от плохо изолированных стояков отопления, межквартирных перегородок и плит-перекрытий. Кроме того, в доме стоит общедомовой счетчик тепла, так что теплосети в любом случае получают оплату за все поставленное в МКД тепло;

а довод теплосетей о "потере клиента" не свидетельствует о нарушении их прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности. Требования теплосетей очевидно направлены не на восстановление нарушенного права, а на получение коммерческой выгоды.

ВС РФ, рассмотрев кассационную жалобу теплосетей, не увидел в деле нарушения норм материального и процессуального права, повлиявших на его исход, и отказал в передаче спора на рассмотрение в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ.