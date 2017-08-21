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Мурманская область. Арктика21.08.17 10:32

Согласован паспорт и состав команды проекта реализации мастер-плана развития Териберки

Заместитель губернатора Григорий Стратий провёл очередное заседание проектного комитета по разработке проекта «Мастер-план развития сельского поселения Териберка Кольского района».

Напомним, решение о запуске проекта было принято 20 июня на заседании Совета по проектной деятельности Мурманской области под председательством губернатора Марины Ковтун. Основная цель проекта – разработка документа, определяющего перспективное развитие Териберки на основе комплексного подхода к освоению территории.

Итогом заседания стало согласование паспорта проекта и утверждение состава команды, которая будет непосредственно заниматься его реализацией и управлением. Подготовка мастер-плана будет осуществляться в соответствии с международной практикой проектирования и требованиями российского законодательства.

 

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