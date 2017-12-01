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Мурманская область. Арктика01.12.17 11:56

Согласован проект Соглашения о противодействии нерегулируемому промыслу в открытых водах Северного Ледовитого океана

В Вашингтоне завершились 10-сторонние переговоры по разработке проекта Соглашения о противодействии нерегулируемому промыслу в открытых водах Северного Ледовитого океана. Во встрече, которая длилась с 28 ноября, участвовали представители «приарктической пятёрки» – России, Канады, США, Дании (Гренландии) и Норвегии, а также КНР, Японии, Республика Корея, ЕС и Исландии. В состав российской делегации во главе с заместителем руководителя Росрыболовства Василием Соколовым вошли представители МИД России и Посольства Российской Федерации в США.

После интенсивных и сложных дебатов в последний день работы стороны достигли договоренности по проекту соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в центральных районах Северного Ледовитого океана.

Делегации Российской Федерации удалось отстоять все принципиально важные моменты в тексте проекта Соглашения, а также усилить их. Главным является то, что именно позиция России позволила зафиксировать особую роль прибрежных государств в Арктике, несмотря на попытки противодействия по этому вопросу ряда других неарктических стран. Согласован механизм принятия решений по Соглашению, предложенный российской стороной: все решения, касающиеся недопущения ННН-судов в открытые воды Арктики, а также другие меры по этому вопросу будут приниматься всеми странами коллективно, на основании консенсуса. Кроме того, механизм вступления в силу и выхода из Соглашения, как и прекращения его действия, основан на предложениях Российской Федерации. Важно отметить, что все присутствующие страны признали невозможность заключения этого арктического договора без участия России.

Далее работа продолжится над юридическим оформлением текста.

Напомним, переговоры по проекту Соглашения длятся уже более двух лет. Инициатор его разработки и заключения – США. Документ разрабатывается в развитие Декларации о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых морских районах центральной части Северного Ледовитого океана, подписанной в июле 2015 года в Осло, когда пять приарктических государств согласились не начинать коммерческое рыболовство в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана до тех пор, пока не будет собрано достаточно научной информации о запасах и экосистеме арктического региона и не установлены необходимые механизмы регулирования рыболовства.

Согласно имеющейся научной информации, промышленное рыболовство в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана в ближайшем будущем мало вероятно. Тем не менее, учитывая обязательства государств сотрудничать друг с другом в области сохранения живых морских ресурсов в открытом море и управления ими, заинтересованные страны, в том числе и Россия, намерены разработать в будущем меры противодействия нерегулируемому промыслу в водах открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана и вести научные исследования с целью изучения состояния запасов водных биоресурсов в этом районе.

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