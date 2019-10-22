Согреет и подзарядит - современные технологии в мурманских скверах

В мурманских скверах совсем скоро заработают уникальные скамейки с системой обогрева и возможностью подзарядки гаджетов. Сейчас специалисты проводят последние испытания и отладку оборудования.

– Все скамейки защищены от влаги и способны выдержать температуру до – 40 градусов, – рассказал директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», депутат Совета депутатов города Мурманска Александр Накай. – Сегодня они установлены в «Молодежном сквере». Здесь отдыхает много студентов, которые, уверен, оценят новинку.

Стоит отметить, что при создании устройств использовались экологичные и энергосберегающие технологии.

Помимо «Молодёжного сквера» тёплые скамейки выполненные в классическом стиле появятся в сквере на улице Зои Космодемьянской, на Пяти Углах и около велодорожек, расположенных на Семёновском озере.