Сохраняется ранее сформированная тенденция удешевления цен на пикшу

По данным мониторинга Росрыболовства, за предшествующую неделю, с 14 по 20 октября, цены на мороженую рыбу в оптовом сегменте внутреннего рынка демонстрировали разнонаправленную динамику.

На Северо-Западе России сохраняется ранее сформированная тенденция удешевления пикши – за прошедшую неделю её стоимость уменьшилась на 1,1%, до 188 рублей за килограмм, на фоне низкого спроса со стороны экспортеров и внутренних потребителей, а также локального избытка предложения. Цены на другой популярный ассортимент мороженой рыбы остались на прежнем уровне.

В период с 8 по 14 октября средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную повысился на 0,1%.