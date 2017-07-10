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Мурманская область. Арктика10.07.17 16:13

Сокращения медицинских работников в ходе присоединения Мурманского диагностического центра к областной клинической больнице не планируется

Вопрос присоединения Мурманского областного консультативно-диагностического центра к Мурманской областной клинической больнице стал одной из тем оперативного совещания в региональном правительстве, которое сегодня провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

О целях и задачах предстоящей реорганизации доложил Роман Москвин, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области. Он напомнил, что решение о присоединении было принято на экспертном совете при министерстве в январе этого года, ему предшествовал тщательный анализ ситуации. Сегодня в диагностическом центре – амбулаторно-поликлиническом учреждении третьего, самого высокого, уровня – оказывается в основном консультативная помощь в амбулаторных условиях. Кроме того, отмечается дублирование схожих подразделений, функций, медицинских и диагностических технологий в областной больнице и диагностическом центре.

Присоединение позволит создать многопрофильный центр с оптимальной концентрацией ресурсов, главный ожидаемый результат – повышение доступности специализированной медицинской помощи благодаря наличию в одной медицинской организации как амбулаторного, так и стационарного подразделений.

«Фактически диагностический центр никуда не исчезает, он будет работать как центр, но уже в составе областной больницы», – пояснил Роман Москвин.

Первый заместитель регионального министра здравоохранения особо подчеркнул, что сокращения врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского персонала не планируется. Уменьшение числа штатных единиц, которое позволит более рационально расходовать имеющиеся материальные ресурсы, будет произведено за счет вакантных ставок и частичного сокращения административного, управленческого и вспомогательного персонала.

Алексей Тюкавин поручил ведомству держать на контроле вопрос присоединения диагностического центра, особо подчеркнув важность проведения своевременной и подробной разъяснительной работы с коллективом.

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