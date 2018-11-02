«Сокровища кельтов» - в Мурманской областной филармонии

4 ноября в Мурманской областной филармонии выступит московская группа «Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева с программой «Сокровища кельтов» (ирландские и шотландские мелодии в джазовой обработке). В концерте примет участие органистка Юлия Иконникова.

Имя Олега Матвеева и группы «Classy Jazz» хорошо известны столичной публике. Группа давно и с успехом выступает на самых престижных московских концертных площадках. Артисты обещают грандиозный концерт, на котором в композициях программы, аранжированных Олегом Матвеевым, сплетутся воедино архаичные мотивы кельтов, язык современного джаза и потрясающая энергетика классического органа.