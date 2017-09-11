Сокрушающий удар в челюсть. Кто первый затеял драку, выяснит полиция Оленегорска

В полицию Оленегорска поступило сообщение от администрации одного из развлекательных заведений о том, что посетители бара устроили драку. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что конфликт начался на почве внезапно возникших неприязненных отношений между двумя клиентами заведения.

В ходе драки ранее не судимый житель Оленегорска (1993 года рождения) ударил по лицу мужчину (1998 года рождения). Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение с переломами челюсти.

Подозреваемого в причинении телесных повреждений доставили в отдел полиции и опросили. 24-летний житель Оленегорска признался в совершенном деянии, пояснив, что потерпевший первым затеял ссору.

Согласно заключению экспертов, полученные пострадавшим травмы расцениваются как средней степени тяжести вред здоровью, в связи с чем в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание за данное деяние – лишение свободы на срок до трех лет. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.