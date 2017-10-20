Солистка ансамбля классического танца «Снежинка» Евгения Беляева вошла в число победителей детского фестиваля «Мой Пушкин»

С 11 по 15 октября 2017 года в Пушкинских Горах Псковской области с целью приобщения детей и подростков к творческому наследию А.С. Пушкина, раскрытия потенциала искусства как средства формирования и развития эстетических принципов и идеалов личности ребенка проходил финальный этап Всероссийского детского открытого фестиваля «Мой Пушкин» (далее – Фестиваль).

Мурманскую область на Фестивале достойно представила солистка образцового детского коллектива «Ансамбль классического танца «Снежинка» ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» Евгения Беляева, которая стала победителем (диплом 1 степени) в номинации «Классический танец» в возрастной группе от 14 до 18 лет. Члены жюри отметили высокий уровень исполнительского мастерства и грамотную балетмейстерскую работу.

Внеконкурсная программа включала мастер-классы от членов жюри Фестиваля и экскурсии в музейные усадьбы, связанные с именем великого поэта.