Солнце жутко вспыхнуло, а нам остаётся ждать ярких впечатлений

Вспышка на Солнце, произошедшая сегодня, стала самой крупной за последние 12 лет, говорится в сообщении лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Как отмечают учёные, вспышке 6 сентября присвоен балл X9.3 - последняя вспышка такой силы наблюдалась 7 сентября 2005 года. По словам экспертов, им ещё предстоит понять, как такая мощная вспышка могла произойти на фоне минимума солнечной активности.

В ближайшие сутки исследователям теперь предстоит разобраться, что будет с Землей и её космическими окрестностями до конца этой недели - наблюдавшийся взрыв произошёл в геоэффективной области вблизи линии Солнце - Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным, говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС, в ФИАНе отмечают, что уровень вспышечной активности в настоящий момент превышает значение 10 (точный балл - 10.3). Такое значение находится уже за пределами обычной цветовой шкалы, которая насчитывает пять значений (от зелёного до жёлтого, оранжевого, красного и максимального, фиолетового, уровней активности Солнца) и соответствует так называемому чёрному, высшему уровню активности.