«Солнечные лучики» засияли в городском парке

Несмотря на метель, в воскресенье в городском парке прошли старты по лыжным гонкам для детей дошкольного возраста «Солнечные лучики».

Дистанцию длиною в 1 километр преодолели 116 юных спортсменов. Поддержать маленьких чемпионов пришли мамы, папы, братья, сестры, дедушки и бабушки.

- Активное совместное времяпрепровождение - это именно та цель, которую мы изначально закладывали в этот проект. И когда я вижу на страте ребенка, а рядом его группа поддержки - это действительно здорово, - сказал первый заместитель главы ЗАТО Североморск Эдуард Миронов. - Я считаю, что для детей родители - это главный пример. И сколько бы ни говорили, что такое хорошо, что такое плохо, лучше всего это показывать делом.