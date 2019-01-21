«Солнечным лучикам» не страшен сильный мороз

В воскресенье в Североморске стартовал 1-й этап традиционного городского проекта «Солнечные лучики». Детские спортивные соревнования, ежегодно собирающие не один десяток любителей лыжных прогулок, прошли на Аллее спорта в Городском парке.

Открытие Аллеи спорта в центре города - одно из долгожданных событий для североморцев всех возрастов. Работы по её благоустройству продолжались в течение всего прошлого года. В рамках реализации региональной программы «Инициативное бюджетирование» на условиях совместного финансирования североморцев, спонсоров, а также муниципального и областного бюджетов были проведены подготовительные земляные работы, уложен асфальт, установлено освещение. С началом зимы, как только необходимое количество снега выпало, здесь была накатана лыжная трасса.

Спортивный объект пользуется большим спросом у горожан не только в выходные дни, но и будни. Североморцы приходят сюда целыми семьями, чтобы провести вечерок в кругу семьи за любимым занятием – прогулкой на лыжах. Не удивительно, что и 20 декабря, несмотря на сильный мороз (около -22 С и ниже), на старте собрались несколько десятков человек: участники в возрасте от 1 года до 10 лет и их группа поддержки. Юным спортсменам предстояло преодолеть дистанцию более 1 км. Принимая во внимание погодные условия, на лыжню участники выпускались по два человека и в сопровождении взрослых. Мороз юным североморцам не помеха, поэтому многие из них проходили расстояние по 2-3 раза. На финише участников поджидали традиционные презенты от отдела молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск - диплом и сладкий приз.

В этом году работы в городском парке будут продолжены. На очереди благоустройство зоны отдыха в районе танцевальной площадки. Напомним, обсуждение и голосование в рамках программы «Инициативное бюджетирование» прошло 12 января в читальном зале Центральной детской библиотеки, где также была сформирована инициативная группа и определен уровень софинансирования проекта из средств населения и юридических лиц. Доля финансирования со стороны жителей флотской столицы составляет 408407,22 рубля (13,01%), спонсорская помощь - 408407,22 рубля (13,01%). Ещё 322762,94 рубля (10,28%) будет выделено из средства местного бюджета и 2 млн рублей (63,7%) из областного.