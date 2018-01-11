Солнечный диск в Мурманске показался над горизонтом по расписанию

Сегодня на широте Мурманска закончилась полярная ночь. Встретить первый рассвет собралось более тысячи мурманчан и гостей заполярной столицы.

Как и в прошлом году, администрация Мурманска обеспечила транспортировку горожан к месту проведения мероприятия и обратно: от остановки «Автопарк» курсировал бесплатный автобус.

Cеверяне превратили праздник встречи солнца в настоящее семейное мероприятие: рядом с фотографирующимися взрослыми на склоне резвилась детвора, а домашние любимцы весело купались в снегу.

– Первый рассвет – это особенное событие для мурманчан, – отметила председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска Татьяна Печкарева. – Мы очень дорожим нашим северным солнцем, а его встреча уже стала доброй традицией.

Солнечный диск показался над горизонтом по расписанию. Продолжительность светового дня составила 34 минуты.