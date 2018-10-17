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Мурманская область. Арктика17.10.18 07:25

«Соловки: за колючей проволокой» - книжная выставка ко Дню памяти жертв политических репрессий в России

30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России (с 1991г.) К этой дате в Снежногорске в Городской детской библиотеке «Мир Детства» начала работать книжная выставка «Соловки: за колючей проволокой».

На выставке представлены как исторические, так и художественные произведения. Страницы истории рассказывают о нравственных и физических мучениях не только самих репрессированных, но и их родных и близких. Клеймо «врагов народа» и их пособников легло на безвинных людей и целые семьи.

Выставленные книги расскажут, что «Слон» – Соловецкий лагерь особого назначения, крупнейший исправительно-трудовой лагерь 20-х годов ХХ века. Были на Соловках и «АЛЖИР» и «Карлаг». На протяжении двадцати предвоенных лет уничтожались целые слои и сословия народов России, практически ликвидировано казачество, «раскулачено» и обескровлено крестьянство. Политическим преследованиям подверглись интеллигенция и рабочие, военные и представители абсолютно всех религиозных конфессий. На выставке под рубрикой «Архипелаг» Александра Солженицына» можно увидеть произведения писателя и изоматериалы, раскрывающие факты его биографии, касающиеся ссылки. Рубрика «Судеб сгоревших очертанье…» знакомит с писателями-жертвами политических репрессий: Н. Гумилёвым, Н. Заболоцким, О. Мандельштамом, Б. Пастернаком, Л. Мартыновым, Я. Смеляковым, Д. Хармсом, И. Бабелем и другими. В поэме «Requiem. 1935 - 1940» («Реквием») Анны Ахматовой есть такие слова: «Нет, и не под чуждым небосводом и не под защитой чуждых крыл, - я была тоже с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был».

Узнать о людях Кольского Заполярья, которые были репрессированы можно из «Книги памяти жертв политических репрессий (20-50-х гг.) по Мурманской области».

Сколько человек было расстреляно и замучено в годы государственного террора, точно не известно до сих пор. Реабилитирована лишь часть репрессированных, поскольку личные дела многих просто не найдены. Террор унёс жизни миллионов людей и заставил других пересмотреть взгляды на прошлое и настоящее.

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