Сомнений нет, мечеть в Мурманске должна быть - Юрий Мананков

Состоялось расширенное заседания комиссии Общественной палаты Мурманской области по экономическим, экологическим, правовым вопросам совместно с тематической рабочей группой по обеспечению межнационального согласия.

На заседании рассматривалось несколько вопросов, среди которых была инициатива строительства соборной мечети. С презентацией о соборной мечети выступил председатель местной религиозной организации мусульман города Мурманска Раил Биккиняев. Участники заседания отметили важность возведения мечети и рекомендовали учесть мнение жителей города при её строительстве.

«Сомнений нет, мечеть должна быть, Как она будет выглядеть? Как будет вписана в окружающую среду? Все эти вопросы мусульманская община должна решить совместно с жителями города. Общественная палата Мурманской области готова стать площадкой для общественного обсуждения», – отметил секретарь Общественной палаты Юрий Мананков.