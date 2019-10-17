Сомнений нет: завершается реконструкция проезда к детской поликлинике в Североморске

В рамках еженедельного объезда объектов городской инфраструктуры глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков вчера проинспектировал ход проведения работ по реконструкции проезда к десткой поликлинике.

Напомним, что речь идёт о расширение двух проезжих частей - до и после поворота к медучреждению. На первом участке работы уже завершены, на втором - выполняются за счет сужения тротуара с последующим ограждением пешеходных зон бордюрным камнем.

Как рассказал генеральный директор ООО «Северные Строительные Системы» Алексей Репишевский, уже выполнено более 60% от запланированного объёма. Сейчас рабочие подготавливают участок к установке бордюров и асфальтированию. Гарантия на выполненные работы - три года. Сдан объект должен быть до 25 октября. Сомнений в том, что это будет сделано вовремя у подрядчика нет: техника и рабочая сила в штате, необходимые материалы в наличии.