Соответствует плану - активисты ОНФ проверили ход работ по строительству мусоросортировочного комплекса в районе Междуречья

В рамках Года экологии активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта в Мурманской области проводится активная работа по выявлению и ликвидации свалок на территории региона. На интерактивной карте ОНФ зафиксировано 104 обращения, почти половина стихийных скоплений мусора убрана, 43 находятся в работе. Зачастую такие объекты возникают потому, что у муниципалитетов нет санкционированных свалок или они переполнены, и вывозить мусор некуда. Новый полигон твердых коммунальных отходов в районе Междуречья поможет решить эту проблему. Запустить его в эксплуатацию намерены уже в этом году – успеют ли в срок, проверили общественники.

«Степень готовности объекта соответствует плану. После того, как он будет запущен, муниципальные власти получат возможность, заключив договор, вывозить туда мусор. Тех же, кто этого не сделает и продолжит вывозить мусор незаконно, необходимо наказывать. Были выявлены некоторые замечания по строительству подъездной автодороги к полигону, их мы направили его руководителю для дальнейшего устранения. Также следует отметить, что открытие полигона даст новые рабочие места», – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Мусоросортировочный комплекс будет не только принимать и сортировать отходы, но и вычленять вторсырье, а также изолированно размещать неутилизируемые остатки непосредственно на полигоне. Комплекс рассчитан на 250 тысяч тонн отходов в год, полигон захоронения – на 180 тысяч тонн в год. К слову, его особая конструкция должна обеспечить защиту атмосферы и почвы от загрязнения. Объект состоит из нескольких сооружений, в частности, административно-бытового комплекса (он готов почти на 100%, осталось лишь подключить к электрическим сетям), гаража и весовой. На сегодняшний день ведутся работы по прокладке инженерных коммуникаций, в весовой монтируются весы, благоустраиваются внутренние проезды. Следующий визит на объект общественники намерены нанести после его запуска, а в последующем сделать такие выезды регулярными.