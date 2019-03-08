Соревнования 85-го Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся начнутся в Международный женский день

Церемония открытия 85-го Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся состоится 23 марта. Однако некоторые соревнования пройдут вне официального календаря.

На трибунах мурманского стадиона «Строитель» ждут поклонников хоккея с мячом. Награды в состязаниях по этому виду спорта разыграют команды из городов Кольского Заполярья и Москвы. 8 марта матчи начнутся в 13.00 и в 15.00, 9 марта – в 12.00 и 14.30. Церемония открытия соревнований запланирована в этот день на 14 часов.

10 марта – начало игр в 11.00 и 13.00. По окончании заключительной встречи в 15.00 состоится церемония награждения.

На лыжном стадионе Долины Уюта на старт выйдут более сотни любителей скандинавской ходьбы. 9 марта в рамках Праздника Севера пройдёт первый этап розыгрыша Кубка Евразии по нордик волкингу. Участники из муниципалитетов Кольского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологодской, Ростовской и Тверской областей, Удмуртии, а также Франции и Турции преодолеют полумарафонскую и марафонскую дистанции 21 и 42 километра . Среди них – известный российский ультрамарафонец, обладатель зимнего 24-часового рекорда страны, столичный спортсмен Дмитрий Ерохин и серебряный призёр Кубка Европы француз Мелвин Олувагбеми. Старт в 11.00. На финише полумарафонцев будут ждать с 13.30, марафонцев – после 16.00.

В воскресенье, 10 марта, приверженцы этого вида физической активности поборются за медали на 2-, 5- и 10-километровках. Также в программе соревнований, которая начнётся в 11.00, детские эстафеты. Награждение отличившихся в 13.00.