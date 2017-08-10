Соревнования по функциональному многоборью пройдут в Мурманске

19 августа на Центральном стадионе профсоюзов в Мурманске стартуют областные соревнования по функциональному многоборью «Физкультурник Challenge». К участию приглашаются спортсмены от 18 лет и старше.

Это традиционные ежегодные состязания, с помощью которых выявляется самый всесторонне подготовленный спортсмен. Соревновательная программа позволяет проверить атлетов в каждом аспекте физического состояния. В заданиях присутствуют элементы тяжёлой атлетики и гиревого спорта, гимнастики и легкой атлетики, гребли. Они составлены таким образом, чтобы спортсмен выложился на 100 процентов в каждом движении и показал максимум в таких качествах как выносливость, сила и ловкость.

Функциональное многоборье - спортивная дисциплина, в которой используются многосуставные, энергоёмкие движения, объединенные в беспрерывный комплекс упражнений, с задействованием собственного веса, свободных отягощений (штанги, гири и другое) и циклической работы (бег, гребля). Цель – улучшение общей физической формы, реакции, выносливости и готовности к любой жизненной ситуации, требующей активных физических действий.