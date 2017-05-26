Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» в Мурманске пройдут 27 мая

В этом году в соответствии с указом президента РФ соревнования «Российский Азимут» посвящены Году экологии в России и Всемирному дню ориентирования. По всей стране соревнования прошли 20 мая, однако, в силу особенностей северной погоды было принято решение о переносе соревнований в Мурманске на неделю позже. Они состоятся в ближайшую субботу, 27 мая, на территории спорткомплекса «Долина Уюта». Начало соревнований в 15.00 часов.

Вчера состоялась пресс-конференция, посвященная проведению в Мурманске Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут», в которой приняли участие заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наталья Марковина, главный судья соревнований Мария Мартьянова и главный секретарь соревнований Ольга Марудо.

Во время встречи с журналистами участникам пресс-конференции напомнили, что «Российский Азимут» - одно из самых масштабных и многочисленных соревнований по спортивному ориентированию в мире. Оно сродни таким популярным спортивно-массовыми мероприятиям, как «Лыжня России» и «Кросс Наций». Цель данных соревнований - привлечь к занятию этим видом спорта максимальное количество участников, показать новичкам всю красоту и азарт соревнований по ориентированию на местности, продемонстрировать массовость и организованность.

Впервые «Российский Азимут» был организован и проведен в 2006 году. Тогда на старт по всей стране вышли более 170 тысяч опытных мастеров и любителей увлекательного вида спорта и активного отдыха.